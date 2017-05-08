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"Спартак" стал первым чемпионом России, сменившим тренера по ходу сезона

"Спартак" в сезоне-2016/17 стал первым чемпионом России, у которого по ходу первенства менялся тренер.

Руководство красно-белых уволило Дмитрия Аленичева после вылета команды из Лиги Европы, после чего на его пост был назначен Массимо Каррера.

Ранее команда премьер-лиги, которая меняла тренера по ходу сезона, занимала максимум второе место.

"Спартак" выиграл чемпионат России впервые с 2001 года.

Eurosport
Теги: Спартак
Вчера, 22:42
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3
(2)
№3 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 00:08) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ну какая смена тренера? смена тренера это когда со стороны. Каррера работал в Спартаке и уже вжился... имел свои виды... Если бы он пришел сосем со стороны - вряд ли бы так быстро адаптировался....

Уверен, смени виллаш-Боаша не луческу, а Семак, и результат был бы куда лучше. Но наши же "бонзы" просто умирают от западно-преклонения. тот же Миллер...

Миллера на мыло! нахер.
Регистрация: 24.09.2013
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Вчера, 23:01) #
  • -1
  •  (3)
online

Поэтому и стал чемпионом


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Купите Мирчи негров
Регистрация: 10.10.2013
№1 Написал: Катрапс Россия (Вчера, 22:50) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, как бэ, просто факт) Спартак вообще всегда первый)!


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WAN
Регистрация: 27.04.2009
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