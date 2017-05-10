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Иржи Ярошик встретится с болельщиками "Крыльев Советов"
В рамках празднования 75-летия "Крыльев Советов", которое будет проходить 12-13 мая в Самаре на "Металлурге", город посетит много гостей. В числе них чешский легионер Иржи Ярошик, который выступал за самарский клуб в 2008-2009 годах, сообщает официальный сайт команды.
Иржи прилетит в Самару на день раньше, чтобы встретиться с болельщиками "Крыльев". Эта встреча состоится в четверг, 11 мая, в спортбаре "Крылья Спорта". Вход свободный. Начало мероприятия в 14:30 по местному времени.
Иржи прилетит в Самару на день раньше, чтобы встретиться с болельщиками "Крыльев". Эта встреча состоится в четверг, 11 мая, в спортбаре "Крылья Спорта". Вход свободный. Начало мероприятия в 14:30 по местному времени.
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