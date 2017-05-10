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Шамиль Газизов: "Уфа" не будет препятствовать уходу Семака в "Зенит"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что клуб не будет препятствовать уходу Сергея Семака из уфимского клуба в "Зенит".

"Вы уже ищете тренера для "Зенита" (смеется)? У него контракт на 2,5 года с нами. Но если поступит такое решение, "Уфа" препятствовать не будет. Как мы и не препятствовали, когда Виктора Гончаренко пригласили в ЦСКА", - цитирует Газизова "Спорт день за днем".
Теги: Газизов Уфа Семак Зенит
Сегодня, 19:36
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№7 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: нетрал
при всем уважении ,как к игроку и его регалиям ...для главного он ещё сыроват...

стартанул то в Уфе он лихо! А вот потом...
Регистрация: 5.04.2017
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 20:51) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: grisha
что уже почти готов к Уфе

дело в том ,что будучи вторым в зените он почему то ...не учился ..а только смотрел и выполнял распоряжения главного!..
Регистрация: 26.04.2017
№5 Написал: grisha (Сегодня, 20:44) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: нетрал
для главного он ещё сыроват...

А тут те, кто в него вилкой тыкал, говорят, что уже почти готов к Уфе
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 20:40) #
  • -2
  •  (2)

при всем уважении ,как к игроку и его регалиям ...для главного он ещё сыроват...
Регистрация: 26.04.2017
№3 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:53) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Семак успешно в 2018 году выведет Уфу в ФНЛ,
оттуда его Зенит и подхватит)))


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: Егор Баторов (Сегодня, 19:49) #
  • -4
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Регистрация: 10.05.2017
№1 Написал: grisha (Сегодня, 19:42) #
  • -5
  •  (7)

Не дай Бог такого щазтья, пусть в в Заушье сидит
Регистрация: 19.04.2017
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