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Шамиль Газизов: "Уфа" не будет препятствовать уходу Семака в "Зенит"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что клуб не будет препятствовать уходу Сергея Семака из уфимского клуба в "Зенит".
"Вы уже ищете тренера для "Зенита" (смеется)? У него контракт на 2,5 года с нами. Но если поступит такое решение, "Уфа" препятствовать не будет. Как мы и не препятствовали, когда Виктора Гончаренко пригласили в ЦСКА", - цитирует Газизова "Спорт день за днем".
"Вы уже ищете тренера для "Зенита" (смеется)? У него контракт на 2,5 года с нами. Но если поступит такое решение, "Уфа" препятствовать не будет. Как мы и не препятствовали, когда Виктора Гончаренко пригласили в ЦСКА", - цитирует Газизова "Спорт день за днем".
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