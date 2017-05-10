"Крылья Советов" опубликовали расписание праздничных мероприятий на 75-летний юбилей клуба

"Крылья Советов" опубликовли программу мероприятий, связанных с празднованием 75-летнего юбилея самарского клуба.Встреча болельщиков с Иржи Ярошиком14:30 в клубном спортбаре "Крылья Спорта" (ул.Мичурина 19)Матч ветеранов "Крыльев Советов"Третье поле "Металлурга"15:00 – игра молодежных составов "Крыльев Советов" и "Зенита"17:30 – игра ветеранов "Крыльев Советов" в формате 2х20. Главные тренеры команд – Виктор Антихович и Александр Аверьянов18:15 – автограф-сессия с ветеранами "Крыльев"13:30 – в пресс-центре стадиона "Металлург" состоится презентация нового посла Самары – города-организатора Чемпионата Мира по футболу 201813:45 – матч болельщиков "Крыльев Советов" и "Зенита" (мини-футбольные площадки за клубным магазином)15:00 – автограф-сессия ветеранов "Крыльев", которые изображены на сувенирных почтовых марках (клубный магазин на "Металлурге")15:00 – начало работы фото-будки и интерактивной зоны "МТС" (площадка за клубным магазином)16:00 – запуск болельщиков на трибуны "Металлурга" (большая просьба приходить на игру и покупать билеты заранее)17:00 – матч "Крылья Советов" – "Зенит"17:45 – парад ветеранов клуба (в перерыве матча)19:30 – начало концерта группировки "Ленинград" (полноценный концерт около 30 песен)