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Сергей Алейников: то, что "Ювентус" прошел "Барселону", не даёт никакого преимущество туринцам в финале ЛЧ
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14:44
Василий Уткин: не сказать, что "Спартак" обошел сильных соперников, чемпионат получился невыдающийся (22)
Василий Уткин: не сказать, что "Спартак" обошел сильных соперников, чемпионат получился невыдающийся (22)
"Крылья Советов" опубликовали расписание праздничных мероприятий на 75-летний юбилей клуба
"Крылья Советов" опубликовли программу мероприятий, связанных с празднованием 75-летнего юбилея самарского клуба.
11 мая
Встреча болельщиков с Иржи Ярошиком
14:30 в клубном спортбаре "Крылья Спорта" (ул.Мичурина 19)
12 мая
Матч ветеранов "Крыльев Советов"
Третье поле "Металлурга"
15:00 – игра молодежных составов "Крыльев Советов" и "Зенита"
17:30 – игра ветеранов "Крыльев Советов" в формате 2х20. Главные тренеры команд – Виктор Антихович и Александр Аверьянов
18:15 – автограф-сессия с ветеранами "Крыльев"
13 мая
13:30 – в пресс-центре стадиона "Металлург" состоится презентация нового посла Самары – города-организатора Чемпионата Мира по футболу 2018
13:45 – матч болельщиков "Крыльев Советов" и "Зенита" (мини-футбольные площадки за клубным магазином)
15:00 – автограф-сессия ветеранов "Крыльев", которые изображены на сувенирных почтовых марках (клубный магазин на "Металлурге")
15:00 – начало работы фото-будки и интерактивной зоны "МТС" (площадка за клубным магазином)
16:00 – запуск болельщиков на трибуны "Металлурга" (большая просьба приходить на игру и покупать билеты заранее)
17:00 – матч "Крылья Советов" – "Зенит"
17:45 – парад ветеранов клуба (в перерыве матча)
19:30 – начало концерта группировки "Ленинград" (полноценный концерт около 30 песен)
"Крылья Советов"
11 мая
Встреча болельщиков с Иржи Ярошиком
14:30 в клубном спортбаре "Крылья Спорта" (ул.Мичурина 19)
12 мая
Матч ветеранов "Крыльев Советов"
Третье поле "Металлурга"
15:00 – игра молодежных составов "Крыльев Советов" и "Зенита"
17:30 – игра ветеранов "Крыльев Советов" в формате 2х20. Главные тренеры команд – Виктор Антихович и Александр Аверьянов
18:15 – автограф-сессия с ветеранами "Крыльев"
13 мая
13:30 – в пресс-центре стадиона "Металлург" состоится презентация нового посла Самары – города-организатора Чемпионата Мира по футболу 2018
13:45 – матч болельщиков "Крыльев Советов" и "Зенита" (мини-футбольные площадки за клубным магазином)
15:00 – автограф-сессия ветеранов "Крыльев", которые изображены на сувенирных почтовых марках (клубный магазин на "Металлурге")
15:00 – начало работы фото-будки и интерактивной зоны "МТС" (площадка за клубным магазином)
16:00 – запуск болельщиков на трибуны "Металлурга" (большая просьба приходить на игру и покупать билеты заранее)
17:00 – матч "Крылья Советов" – "Зенит"
17:45 – парад ветеранов клуба (в перерыве матча)
19:30 – начало концерта группировки "Ленинград" (полноценный концерт около 30 песен)
"Крылья Советов"
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