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Валерий Петраков: очень понравились слова Федуна про судей
Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча 28-го тура чемпионата России против "Терека" (1:2) отметил, что все эпизоды судьи трактовали не в пользу его команды.
"На игру влияет каждый мелкий эпизод. Штрафные, столкновения... Все трактовалось не в нашу пользу. Правильно сказал Леонид Федун, мне очень понравились его слова о том, что судьям было бы проще работать, если бы они наложили на себя табу: можешь не давать пенальти – не давай! Можешь не давать штрафной – не давай! Можешь не останавливать игру – не останавливай!
Это те принципы игры, которые царят в чемпионате Англии, и посмотрите какой зрелищный футбол! А у нас все наоборот: можешь остановить – останови! Можешь дать – дай! Мы в обратную сторону идем. А если наложить те самые табу – выиграет зрелищность футбола, выиграют болельщики. А у нас, к сожалению, все не так. Посадят на мелкий фол и свистят каждые 30 секунд. Какой здесь футбол?!", - цитирует Петракова официальный сайт "Томи".
"На игру влияет каждый мелкий эпизод. Штрафные, столкновения... Все трактовалось не в нашу пользу. Правильно сказал Леонид Федун, мне очень понравились его слова о том, что судьям было бы проще работать, если бы они наложили на себя табу: можешь не давать пенальти – не давай! Можешь не давать штрафной – не давай! Можешь не останавливать игру – не останавливай!
Это те принципы игры, которые царят в чемпионате Англии, и посмотрите какой зрелищный футбол! А у нас все наоборот: можешь остановить – останови! Можешь дать – дай! Мы в обратную сторону идем. А если наложить те самые табу – выиграет зрелищность футбола, выиграют болельщики. А у нас, к сожалению, все не так. Посадят на мелкий фол и свистят каждые 30 секунд. Какой здесь футбол?!", - цитирует Петракова официальный сайт "Томи".
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