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Нобель Арустамян: всё, чему научился Каррера в "Ювентусе", было перенесено в "Спартак"
Спортивный комментатор Нобель Арустамян высоко оценил вклад в успех "Спартака" нынешнего главного тренера команды Массимо Карреры.
"Каррера понял для себя, что ему 53 года – расцвет для тренера. Он всегда был вторым, третьим тренером. И он понял, что надо использовать шанс. Всё, чему научился он в "Ювентусе", было перенесено в "Спартак". Из команды Массимо сделал семью. В центре поля важной фигурой стал Фернандо. Появился высокий прессинг. Ошибаются те, кто говорят, что Каррера ничего не привнёс в команду. Это его победа", - цитирует Арустамяна "Спорт FM".
"Каррера понял для себя, что ему 53 года – расцвет для тренера. Он всегда был вторым, третьим тренером. И он понял, что надо использовать шанс. Всё, чему научился он в "Ювентусе", было перенесено в "Спартак". Из команды Массимо сделал семью. В центре поля важной фигурой стал Фернандо. Появился высокий прессинг. Ошибаются те, кто говорят, что Каррера ничего не привнёс в команду. Это его победа", - цитирует Арустамяна "Спорт FM".
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