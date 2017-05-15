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Нобель Арустамян: всё, чему научился Каррера в "Ювентусе", было перенесено в "Спартак"

Спортивный комментатор Нобель Арустамян высоко оценил вклад в успех "Спартака" нынешнего главного тренера команды Массимо Карреры.

"Каррера понял для себя, что ему 53 года – расцвет для тренера. Он всегда был вторым, третьим тренером. И он понял, что надо использовать шанс. Всё, чему научился он в "Ювентусе", было перенесено в "Спартак". Из команды Массимо сделал семью. В центре поля важной фигурой стал Фернандо. Появился высокий прессинг. Ошибаются те, кто говорят, что Каррера ничего не привнёс в команду. Это его победа", - цитирует Арустамяна "Спорт FM".
Теги: Арустамян Каррера Спартак
Сегодня, 19:06
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№3 Написал: prime Пенза (Сегодня, 20:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а мне тоже кажется, что Фернандо ключевая фигура в чемпионстве Спартака
Регистрация: 2.08.2009
№2 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 20:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Голеодор
Правильно Нобель пишет, какая-то бесшабашность, вроде бы, появилась в игре команды, но в то же время надёжностью незаметной отличаться стала в таких аспектах, как перехваты, прессинг высокий, сразу же по потере мяча. Это в высшей степени рационализм в игре, побороться за мяч прямо у чужой штрафной, а не бежать пол поля и только потом начинать выстраивать защитные порядки для отбора мяча.

А, что стоило ожидать от Спартака , в первый сезон работы Карреры ? Командную игру, за один год построить не возможно, для этого надо не один год. Взяли в этом году чемпионство за счёт огромной самоотдаче и бойцовских качеств . Для того , чтобы команда заиграла в более серьёзный футбол, нужно качественное укрепление состава : центральный защитник, правый край, ещё один опорник и хороший нападающий . Итого - 4 - 5 игроков и все - в основу... Проходит год и снова - укрепление состава. И так года 3... Вот тогда и можно спрашивать с Карреры , а сейчас одна треть игроков в Спартаке - сырые , только для ПЛ и то...Так что , чтобы играть в ЛЧ , Спартаку надо ещё работать и работать, за год ничего - не делается, да и состав пока не тот...
Регистрация: 10.01.2014
№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 19:29) #
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Болеет за:
«Алания»
Правильно Нобель пишет, какая-то бесшабашность, вроде бы, появилась в игре команды, но в то же время надёжностью незаметной отличаться стала в таких аспектах, как перехваты, прессинг высокий, сразу же по потере мяча. Это в высшей степени рационализм в игре, побороться за мяч прямо у чужой штрафной, а не бежать пол поля и только потом начинать выстраивать защитные порядки для отбора мяча.
Регистрация: 3.05.2015
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