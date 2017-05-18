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Андрей Созин: у меня лишь один вопрос: что будет со штангой, которую забрал болельщик?

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин поделился мнением по поводу массового прорыва болельщиков "Спартака" после домашней победы над "Тереком" (3:0).

"Не был на стадионе "Спартака", но празднование долго показывали по телевидению. Видимо, настолько высока радость болельщиков, раз надо было так отмечать. У меня только один вопрос: что будет со штангой, которую забрал болельщик? Он её в комнате поставит или во дворе? Комментировать это можно только с позиции юмора. Народ так обрадовался, я могу их понять.

Толпа – неуправляемая вещь. Хорошо, что закончилось всё хорошо и никого не задавили. Не дай бог, если бы что-то пошло не так. Были же трагические случаи на футбольных матчах с участием того же "Спартака". Думаю, в следующий раз команда-чемпион будет аккуратнее праздновать. Это было, как говорится, too much", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Созин Спартак
Сегодня, 21:16
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№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да, в следующем году спокойнее отпразднуем wink


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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