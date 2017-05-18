Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:41
Солист Би-2 оштрафован на 3 тысячи рублей за попытку пронести марихуану на "Открытие Арену" (2)
Солист Би-2 оштрафован на 3 тысячи рублей за попытку пронести марихуану на "Открытие Арену" (2)
21:11
Никита Симонян: Промес может поспорить с Глушаковым за звание лучшего игрока "Спартака" в сезоне (3)
Никита Симонян: Промес может поспорить с Глушаковым за звание лучшего игрока "Спартака" в сезоне (3)
20:32
Геннадий Орлов: поле на стадионе "Санкт-Петербург" будет выкатываться после Кубка конфедераций (16)
Геннадий Орлов: поле на стадионе "Санкт-Петербург" будет выкатываться после Кубка конфедераций (16)
15:59
Валерий Рейнгольд: Каррера безумно влюблён в «Спартак». Вложил в него своё сердце и душу – всего себя (8)
Валерий Рейнгольд: Каррера безумно влюблён в «Спартак». Вложил в него своё сердце и душу – всего себя (8)
15:31
Стипе Плетикоса: Карпин всегда хотел тренировать, орал на команду, а Лаудруп стоял в стороне (2)
Стипе Плетикоса: Карпин всегда хотел тренировать, орал на команду, а Лаудруп стоял в стороне (2)
15:12
Леонид Федун: лимит надо сохранить, а потолок зарплат - глупость, будут платить в конвертах под столом (12)
Леонид Федун: лимит надо сохранить, а потолок зарплат - глупость, будут платить в конвертах под столом (12)
12:24
Сергей Веденеев: в "Зените" игроки сами решают, возвращаться ли назад. А вдруг вхолостую пробегу? (6)
Сергей Веденеев: в "Зените" игроки сами решают, возвращаться ли назад. А вдруг вхолостую пробегу? (6)
Андрей Созин: у меня лишь один вопрос: что будет со штангой, которую забрал болельщик?
Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин поделился мнением по поводу массового прорыва болельщиков "Спартака" после домашней победы над "Тереком" (3:0).
"Не был на стадионе "Спартака", но празднование долго показывали по телевидению. Видимо, настолько высока радость болельщиков, раз надо было так отмечать. У меня только один вопрос: что будет со штангой, которую забрал болельщик? Он её в комнате поставит или во дворе? Комментировать это можно только с позиции юмора. Народ так обрадовался, я могу их понять.
Толпа – неуправляемая вещь. Хорошо, что закончилось всё хорошо и никого не задавили. Не дай бог, если бы что-то пошло не так. Были же трагические случаи на футбольных матчах с участием того же "Спартака". Думаю, в следующий раз команда-чемпион будет аккуратнее праздновать. Это было, как говорится, too much", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Не был на стадионе "Спартака", но празднование долго показывали по телевидению. Видимо, настолько высока радость болельщиков, раз надо было так отмечать. У меня только один вопрос: что будет со штангой, которую забрал болельщик? Он её в комнате поставит или во дворе? Комментировать это можно только с позиции юмора. Народ так обрадовался, я могу их понять.
Толпа – неуправляемая вещь. Хорошо, что закончилось всё хорошо и никого не задавили. Не дай бог, если бы что-то пошло не так. Были же трагические случаи на футбольных матчах с участием того же "Спартака". Думаю, в следующий раз команда-чемпион будет аккуратнее праздновать. Это было, как говорится, too much", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.