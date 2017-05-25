Вадим Афонин: в ответном матче "Оренбург" сыграет агрессивнее

Полузащитник "Оренбурга" Вадим Афонин после первого стыкового матча в Хабаровске со СКА (0:0) подвел итоги встречи.– Нет, почему? Мы всегда стараемся играть на победу. Матч так шел, что после перерыва больше пришлось играть от обороны, тем не менее мы искали свой момент. Да, забить не получилось, но, с другой стороны, и не пропустили, мало что позволив сопернику. Надеюсь, в ответном матче сыграем агрессивнее. Приложим все силы, чтобы добиться победы.– Конечно, хабаровчане прибавили за год, не зря подбираются к премьер-лиге – значит, есть на то предпосылки. Мы вспомнили турнир ФНЛ, перелеты. Но ничего страшного, это наша работа. Ждем игры в Оренбурге.