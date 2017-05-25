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Вадим Афонин: в ответном матче "Оренбург" сыграет агрессивнее
Полузащитник "Оренбурга" Вадим Афонин после первого стыкового матча в Хабаровске со СКА (0:0) подвел итоги встречи.
– По ходу второго тайма сложилось впечатление, что счет устраивает вашу команду – это так?
– Нет, почему? Мы всегда стараемся играть на победу. Матч так шел, что после перерыва больше пришлось играть от обороны, тем не менее мы искали свой момент. Да, забить не получилось, но, с другой стороны, и не пропустили, мало что позволив сопернику. Надеюсь, в ответном матче сыграем агрессивнее. Приложим все силы, чтобы добиться победы.
– СКА, по-вашему, мог бы быть конкурентоспособным в РФПЛ?
– Конечно, хабаровчане прибавили за год, не зря подбираются к премьер-лиге – значит, есть на то предпосылки. Мы вспомнили турнир ФНЛ, перелеты. Но ничего страшного, это наша работа. Ждем игры в Оренбурге.
"Матч ТВ"
– По ходу второго тайма сложилось впечатление, что счет устраивает вашу команду – это так?
– Нет, почему? Мы всегда стараемся играть на победу. Матч так шел, что после перерыва больше пришлось играть от обороны, тем не менее мы искали свой момент. Да, забить не получилось, но, с другой стороны, и не пропустили, мало что позволив сопернику. Надеюсь, в ответном матче сыграем агрессивнее. Приложим все силы, чтобы добиться победы.
– СКА, по-вашему, мог бы быть конкурентоспособным в РФПЛ?
– Конечно, хабаровчане прибавили за год, не зря подбираются к премьер-лиге – значит, есть на то предпосылки. Мы вспомнили турнир ФНЛ, перелеты. Но ничего страшного, это наша работа. Ждем игры в Оренбурге.
"Матч ТВ"
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