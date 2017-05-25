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18:20
Григорий Иванов: на деньги за арену "Санкт-Петербург" можно было в каждом городе России построить по стадиону (10)
Григорий Иванов: на деньги за арену "Санкт-Петербург" можно было в каждом городе России построить по стадиону (10)
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Виталий Мутко об укладке газона на "Крестовском": мониторим ситуацию, должны успеть сделать (29)
Виталий Мутко об укладке газона на "Крестовском": мониторим ситуацию, должны успеть сделать (29)
Григорий Иванов: на деньги за арену "Санкт-Петербург" можно было в каждом городе России построить по стадиону
Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будет доведен до ума.
"Стадион украсит нашу северную столицу, на нем комфортно будет играть. Стадион так сделан, что на него попадает мало солнца, но задумка была очень хорошая – сделать выдвижное поле. Самое главное, чтобы они теперь довели его до ума. В России таких стадионов больше нет. Хотя, конечно, на эти деньги можно было в каждом городе России построить по стадиончику, как у нашей команды.
В день, когда мы там играли, в городе пошел снег, а когда оказались внутри стадиона, то там стало жарко. Такие стадионы с раздвижной крышей как раз у нас надо строить, где много осадков выпадает. Это – комфорт болельщиков, ведь мы в первую очередь для них играем. Вот почему в холодное время года мы просим у РФС разрешения провести домашние матчи в манеже.
И я, и наши ребята не хотим там играть, хоть многие и говорят, что мы там всегда побеждаем. Сами подумайте: приедет к нам "Зенит", ЦСКА или "Спартак" – мы можем собрать полный стадион и хоть какие-то деньги заработать. Или играть в манеже, который вмещает всего три тысячи зрителей", - цитирует Иванова 66.ru.
"Стадион украсит нашу северную столицу, на нем комфортно будет играть. Стадион так сделан, что на него попадает мало солнца, но задумка была очень хорошая – сделать выдвижное поле. Самое главное, чтобы они теперь довели его до ума. В России таких стадионов больше нет. Хотя, конечно, на эти деньги можно было в каждом городе России построить по стадиончику, как у нашей команды.
В день, когда мы там играли, в городе пошел снег, а когда оказались внутри стадиона, то там стало жарко. Такие стадионы с раздвижной крышей как раз у нас надо строить, где много осадков выпадает. Это – комфорт болельщиков, ведь мы в первую очередь для них играем. Вот почему в холодное время года мы просим у РФС разрешения провести домашние матчи в манеже.
И я, и наши ребята не хотим там играть, хоть многие и говорят, что мы там всегда побеждаем. Сами подумайте: приедет к нам "Зенит", ЦСКА или "Спартак" – мы можем собрать полный стадион и хоть какие-то деньги заработать. Или играть в манеже, который вмещает всего три тысячи зрителей", - цитирует Иванова 66.ru.
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