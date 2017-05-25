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Григорий Иванов: на деньги за арену "Санкт-Петербург" можно было в каждом городе России построить по стадиону

Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будет доведен до ума.

"Стадион украсит нашу северную столицу, на нем комфортно будет играть. Стадион так сделан, что на него попадает мало солнца, но задумка была очень хорошая – сделать выдвижное поле. Самое главное, чтобы они теперь довели его до ума. В России таких стадионов больше нет. Хотя, конечно, на эти деньги можно было в каждом городе России построить по стадиончику, как у нашей команды.

В день, когда мы там играли, в городе пошел снег, а когда оказались внутри стадиона, то там стало жарко. Такие стадионы с раздвижной крышей как раз у нас надо строить, где много осадков выпадает. Это – комфорт болельщиков, ведь мы в первую очередь для них играем. Вот почему в холодное время года мы просим у РФС разрешения провести домашние матчи в манеже.

И я, и наши ребята не хотим там играть, хоть многие и говорят, что мы там всегда побеждаем. Сами подумайте: приедет к нам "Зенит", ЦСКА или "Спартак" – мы можем собрать полный стадион и хоть какие-то деньги заработать. Или играть в манеже, который вмещает всего три тысячи зрителей", - цитирует Иванова 66.ru.
Теги: Иванов Урал
Сегодня, 18:20
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(4)
№10 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 19:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Цитата: Сибирячок
Там садики и школы строят

я тебя удивлю. но в питере их тоже строят

Цитата: Миша Люберцы
Цитата: Skyline
забавный тип. на деньги Санкт-Петербурга должны строить стадионы в стране.. а другие города не имеют денег что ли?

А что у вас в пидере добывают газ? И почему в вашу бомжкоманду вбухали, за 15 лет миллиардов этак под 5 долларов государственных денег , а отдачи , как от козла молока? Газ у нас на крайнем севере и в Сибири : а там ни команды, ни денег. Какое вы отношение имеете к народному достоянию?... А про шайбу я вообще молчу : за 2 года угробили 900 миллионов долларов. Ради чего ? Престиж - пидера? ...

слушай тупенький. ты реально считаешь что питер живет только за счет газа?

Внимательно читай мудик, подключи свои куриные мозги Я тебе говорю про ваш левый синит и такой же тёмный - СКА. Где всё под грифом - секретно и темнее - тёмного. Синит и СКА - это 2 компашки для воровства бюджетных денег и ничего общего со спортом не имеют...
Регистрация: 10.01.2014
№9 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Там садики и школы строят

я тебя удивлю. но в питере их тоже строят

Цитата: Миша Люберцы
Цитата: Skyline
забавный тип. на деньги Санкт-Петербурга должны строить стадионы в стране.. а другие города не имеют денег что ли?

А что у вас в пидере добывают газ? И почему в вашу бомжкоманду вбухали, за 15 лет миллиардов этак под 5 долларов государственных денег , а отдачи , как от козла молока? Газ у нас на крайнем севере и в Сибири : а там ни команды, ни денег. Какое вы отношение имеете к народному достоянию?... А про шайбу я вообще молчу : за 2 года угробили 900 миллионов долларов. Ради чего ? Престиж - пидера? ...

слушай тупенький. ты реально считаешь что питер живет только за счет газа?


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№8 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 19:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
забавный тип. на деньги Санкт-Петербурга должны строить стадионы в стране.. а другие города не имеют денег что ли?

А что у вас в пидере добывают газ? И почему в вашу бомжкоманду вбухали, за 15 лет миллиардов этак под 5 долларов государственных денег , а отдачи , как от козла молока? Газ у нас на крайнем севере и в Сибири : а там ни команды, ни денег. Какое вы отношение имеете к народному достоянию?... А про шайбу я вообще молчу : за 2 года угробили 900 миллионов долларов на Ска. Ради чего ? Престиж - пидера? ...
Регистрация: 10.01.2014
№7 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 19:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Цитата: Skyline
а другие города не имеют денег что ли?

Там садики и школы строят

А в Питере значит кроме как газон менять, больше ничего не делают? Забавно слышать.
Но пидоры, которые заставили команду два матча бегать по говну, устроили вселенское посмешище, в аду точно гореть будут, черти газа на вечный костер не пожалеют, это сто пудов.
Регистрация: 6.11.2011
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:21) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Skyline
а другие города не имеют денег что ли?

Там садики и школы строят


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 19:20) #
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Цитата: Skyline
забавный тип. на деньги Санкт-Петербурга должны строить стадионы в стране.. а другие города не имеют денег что ли?

Когда решали кто будет строить стадион, Газпром или город то поступили следующим образом. Газпром регистрируется в Санкт Петербурге и платит в него налоги а на эти деньги город строит стадион.
Регистрация: 27.09.2015
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
забавный тип. на деньги Санкт-Петербурга должны строить стадионы в стране.. а другие города не имеют денег что ли?


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№3 Написал: следующий (Сегодня, 18:45) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Челси»
В России таких стадионов нет.
Хотя, на эти деньги можно в каждом городе построить по стадиончику.
Это – комфорт болельщиков. Сами подумайте: приедет к нам "Зенит", ЦСКА или "Спартак" – мы можем собрать полный стадион и хоть какие-то деньги заработать.

Иванов не парься ты и так неплохо зарабатываешь, когда сливаешь игры.
Регистрация: 14.12.2012
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:23) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Опоздал, Жора, мы это давно сказали.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ага, спортивную площадку. можно подумать, только в СПБ пилят.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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