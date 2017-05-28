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Сергей Фурсенко: я не оставлял долгов в РФС

Новый генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко объяснил, почему в РФС остались долги после его ухода с должности президента организации.

"До меня тоже доходила подобная информация, но она не соответствует действительности. И сейчас я всё объясню, чтобы в дальнейшем ни у кого не было желания вновь возвращаться к этому вопросу. Подготовка к чемпионату Европы материально достаточно затратное мероприятие. Было потрачено довольно много денег – сборы, контрольные матчи, перелеты, обслуживание главной команды страны. После Евро-2012 долг составлял порядка 250 миллионов рублей. Но вообще это был не долг, а кредиторская задолженность. Любому человеку, хоть немного разбирающемуся в экономике, очевидно, что кредиторская задолженность в 250 миллионов рублей при годовом бюджете организации в 2,5 миллиарда рублей – это абсолютно нормальная ситуация.

Идем дальше – компания, которая помогала нам заключать спонсорские контракты, порекомендовала подписывать новых спонсоров после чемпионата Европы. И у нас уже были предварительные договоренности с рядом корпораций на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Но после того, как я ушел, этим вопросом никто не занимался. И не сложно представить, сколько каждый месяц при таком бюджете набегает задолженности. Кроме того, новое руководство РФС построило свою работу со СМИ на базе негатива. Те рекламодатели, которые готовы были заключить контракты, не стали этого делать. А те, которые уже имели договор с футбольным союзом, разорвали с ним отношения. А кредиторская задолженность в это время продолжала накапливаться. При этом хочу отдельно отметить, что банк, который нам помогал, предоставлял кредитные ресурсы на льготных условиях с процентом гораздо более низким, чем среднестатистический по рынку", - цитирует Фурсенко "Спорт-Экспресс".
Теги: Фурсенко Зенит
Сегодня, 16:22
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19
(1)
№19 Написал: Кузбасс Кемерово (Сегодня, 17:48) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Black Fox,
Блиать да это просто Хупца классическая.При профурсетке деньги давали,Кабаеву ещё назначте главой РФС,ей ещё больше будут давать,а расплачиватся по счетам спросите со следующего руководителя.


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Не нравится Сёмин-всегда можно поболеть за онжи.
Регистрация: 14.01.2011
№18 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
знатный пи3дабол


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№17 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 17:37) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Сибирячок
привычная ложь из питера. К этому все давно привыкли. а надо бы этих лжецов сажать на кол.


Опять этот пацан- троль тут imp
Регистрация: 21.01.2016
№16 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА

Действительно, фурсенко добиться этого было так сложно...

какая разница, сложно или просто? Главное чтобы деньги были. Почему-то Толстых у ВТБ выцаганить денег не смог...
вот кстати, слова Толстых перед уходом с должности:
"Ни для кого не секрет, что финансовое положение у РФС сложное. Долг организации на данный момент составляет порядка 1,2 млрд рублей. Но если быть точным, с учетом всего - ближе к 1,4 млрд рублей
Было 800 млн, стало 1,4 млрд. Но виноват конечно Фурсенко))


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№15 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
но у РФС при Фурсенко на мази был спонсорский контракт с Газпромом,

Действительно, фурсенко добиться этого было так сложно...


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№14 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:20) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
привычная ложь из питера. К этому все давно привыкли. а надо бы этих лжецов сажать на кол.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№13 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:18) #
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online

Цитата: Black Fox
Фраза, достойная школьника,

Сказал он, переходя на личности. Лисы - это псовые. и умеют они только ТЯВКАТЬ. Ближайшие родственники шакала Табаки, только тупее, никак не поймут, что Шерхан-Газпром от них уже ушел


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№12 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 17:16) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Тебе бы это в суде рассказывать, а не нам.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№11 Написал: duha Зауралье (Сегодня, 17:16) #
  • +2
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Болеет за:
ЦСКА
по кругу ходят эти питерасты...карлик сменяет карлика и т.д.


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Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006
№10 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:14) #
  • -4
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
УМНЫЕ люди умеют пользоватся гуглом

Фраза, достойная школьника, скачивающего рефераты из интернета...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№9 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:12) #
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online

Цитата: Black Fox
но они обычно делают ссылку на источник.

На чемпионат ком? На спортс ру? ЗДЕСЬ? Презерватив бачковый, пользованый, УМНЫЕ люди умеют пользоватся гуглом. Вот только ты ни к умным, ни к людям - не причислен.
Только глупые лЯди не понимают, что любой СПОРТИВНЫЙ новостной портал, публиковавший эту новость - для руфу прямой конкурент, а потому залочен


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№8 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:08) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
Общий долг РФС на момент ухода Фурсенко составлял 800 млн рублей

Латекс, я понимаю, ты к культурным людям не относишься, но они обычно делают ссылку на источник.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№7 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 17:01) #
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online

Типа отъехал
Регистрация: 27.09.2015
№6 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:50) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
В РФС не оставлял,но зениту долги оставлю))
Регистрация: 1.02.2017
№5 Написал: fd65 (Сегодня, 16:46) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Я долгов не оставлял, я их делал....."......))))))
Регистрация: 3.12.2016
№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:42) #
  • +1
  •  (7)
online

Ага, вдвое увеличил дефицит бюджета, а долгов не оставил. Ну типичный брехливый запитераст - с Плаческу сработается

Цитата: Black Fox
Не знаю насчет честности, но у РФС при Фурсенко на мази был

Общий долг РФС на момент ухода Фурсенко составлял 800 млн рублей


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:35) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Давай контрольный зениту в голову )))


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 16:28) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: RenarTickle
"Я верю в честность президента"..

Не знаю насчет честности, но у РФС при Фурсенко на мази был спонсорский контракт с Газпромом, который мусорской выкидыш похерил, а потом остаток своего бездарного правления ныл по поводу образовавшегося дефицита, который он героическими усилиями погасил из средств государственного бюджета...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 16:25) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
"Я верю в честность президента"... smile
Регистрация: 2.08.2013
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