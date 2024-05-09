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Тренер "Зенита" Оливейра: если буду нужен Семаку, останусь с ним до 2030 года

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Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра прокомментировал новости о продлении контракта наставника "сине-бело-голубых" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
"Если Семаку будет нужна моя работа, я останусь с ним в "Зените" до 2030 года. Но, насколько я понимаю, пока ничего не продлили, идут переговоры", - цитирует Оливейру "Sport 24".

Сергей Семак работает в "Зените" в качестве главного тренера с мая 2018-го года. Ранее появились новости о планах руководства "сине-бело-голубых" продлить контракт с Семаком до лета 2030-го года.

Бразилец Виллиам де Оливейра является ассистентом главного тренера "Зенита" с января 2019-го года. Ранее он работал в аналогичной должности в тренерском штабе Семака в "Уфе".

Зенит Сергей Семак Оливейра
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