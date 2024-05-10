"У меня такой информации нет. Виктор Михайлович мне ничего про это не говорил. Я впервые слышу об этом. Останется ли Гончаренко в "Урале"? Если спрашивать мое мнение, то я бы, конечно, этого хотел. Но надо спрашивать самого Виктора Михайловича. Я думаю, что ничего этому не помешает и он останется в клубе", - заявил Иванов.
Виктор Гончаренко возглавляет "Урал" с августа 2022-го года. В текущем сезоне под его руководством команда набрала 28 очков в 27-ми матчах. За три тура до финиша "Урал" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ и отстает от 12-й строчки, которая гарантирует сохранение прописки в элитном дивизионе, на 1 очко.
Ранее появилась информация, что казахстанский "Кайрат" предложил Гончаренко возглавить команду. Контракт белорусского специалиста с "Уралом" истекает летом 2024-го года.
Источник: "Матч ТВ"
Президент "Урала" Иванов: впервые слышу об интересе "Кайрата" к Гончаренко. Я бы хотел, чтобы он остался в клубе
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал слухи об интересе "Кайрата" к главному тренеру клуба Виктору Гончаренко.
Фото: "Матч ТВ"