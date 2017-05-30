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Денис Кулаков - лучший игрок "Урала" в минувшем сезоне
Завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего игрока "Урала" в сезоне-2016/17, сообщает официальный сайт клуба.
На победу претендовали 11 человек – Кулаков, Бикфалви, Ильин, Димитров, Заболотный, Лунгу, Данцев, Емельянов, Фидлер, Фонтанелло, Павлюченко.
С большим отрывом победу одержал правый защитник "Урала" Денис Кулаков. 44 участника опроса поставили Дениса на первое место; 16 человек – на второе и 9 – на третье. Таким образом, Кулаков набрал 173 балла и опередил ставшего вторым Эрика Бикфалви на 41 очко. Третье место занял Владимир Ильин (94 очка). Также в пятерку лучших вошли Николай Димитров и Николай Заболотный.
На победу претендовали 11 человек – Кулаков, Бикфалви, Ильин, Димитров, Заболотный, Лунгу, Данцев, Емельянов, Фидлер, Фонтанелло, Павлюченко.
С большим отрывом победу одержал правый защитник "Урала" Денис Кулаков. 44 участника опроса поставили Дениса на первое место; 16 человек – на второе и 9 – на третье. Таким образом, Кулаков набрал 173 балла и опередил ставшего вторым Эрика Бикфалви на 41 очко. Третье место занял Владимир Ильин (94 очка). Также в пятерку лучших вошли Николай Димитров и Николай Заболотный.
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