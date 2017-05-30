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Вадим Скрипченко: никто со мной никаких переговоров не вел

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко сообщил, что пока никаких переговоров с руководством клуба о продолжении сотрудничества не было.

"В среду последний день действующего трудового договора, и никакой определенности пока нет. Нет никаких переговоров, ничего такого. Все зависит от решения совета директоров. Я думаю, что там грамотные руководители, которые примут правильное решение. Ведь это в любом случае прерогатива руководства", - цитирует Скрипченко "Р-Спорт".
Теги: Скрипченко Крылья Советов
Сегодня, 20:58
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