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Константин Сарсания: "Зенит-2" вообще неясно, для чего существовал
Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания рассказал о возвращении в клуб из Санкт-Петербурга.
"Если говорить об изменениях, которые я увидел, то в первую очередь выделю инфраструктуру. Есть база, есть очень хороший комплекс футбольных академий, который мы с Сергеем Александровичем помним, когда он был только в проекте. Сейчас все функционирует, и это замечательно. Ну и, конечно, новая арена. Когда подписывали контракт с Николасом Ломбертсом, я ему сказал: "Скоро будешь на новом стадионе играть!". А вот в спортивной составляющей есть проблемы. Здесь, конечно, надо выстроить правильную систему спортивного управления (и мы уже начали этим заниматься) – начиная от академии и молодежных команд, заканчивая "Зенитом-2" и главной командой. Потому что эти структуры существовали сами по себе и никак не взаимодействовали. Большое разочарование – статистика по нашим воспитанникам в составах юношеских команд (от 15 до 20 лет) сборной России, где всего два игрока из академии "Зенита". То есть на пять возрастов – только двое, такого я не помню никогда! Раньше в каждой юношеской сборной было по 2-3 человека из Питера, это подтвердит каждый тренер. Два человека всего – это катастрофа. А в молодежной сборной – вообще ни одного. Это просто трагедия! В итоге получается, что подпитки первой команды нет. "Зенит-2" вообще неясно, для чего существовал, потому что принцип создания команды, к сожалению, был потерян. И теперь над всем этим предстоит провести серьезную работу, чтобы улучшить спортивную составляющую. Ее, конечно, нужно исправлять", - цитирует Сарсанию "Матч ТВ".
"Если говорить об изменениях, которые я увидел, то в первую очередь выделю инфраструктуру. Есть база, есть очень хороший комплекс футбольных академий, который мы с Сергеем Александровичем помним, когда он был только в проекте. Сейчас все функционирует, и это замечательно. Ну и, конечно, новая арена. Когда подписывали контракт с Николасом Ломбертсом, я ему сказал: "Скоро будешь на новом стадионе играть!". А вот в спортивной составляющей есть проблемы. Здесь, конечно, надо выстроить правильную систему спортивного управления (и мы уже начали этим заниматься) – начиная от академии и молодежных команд, заканчивая "Зенитом-2" и главной командой. Потому что эти структуры существовали сами по себе и никак не взаимодействовали. Большое разочарование – статистика по нашим воспитанникам в составах юношеских команд (от 15 до 20 лет) сборной России, где всего два игрока из академии "Зенита". То есть на пять возрастов – только двое, такого я не помню никогда! Раньше в каждой юношеской сборной было по 2-3 человека из Питера, это подтвердит каждый тренер. Два человека всего – это катастрофа. А в молодежной сборной – вообще ни одного. Это просто трагедия! В итоге получается, что подпитки первой команды нет. "Зенит-2" вообще неясно, для чего существовал, потому что принцип создания команды, к сожалению, был потерян. И теперь над всем этим предстоит провести серьезную работу, чтобы улучшить спортивную составляющую. Ее, конечно, нужно исправлять", - цитирует Сарсанию "Матч ТВ".
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