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Константин Сарсания: "Зенит-2" вообще неясно, для чего существовал

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания рассказал о возвращении в клуб из Санкт-Петербурга.

"Если говорить об изменениях, которые я увидел, то в первую очередь выделю инфраструктуру. Есть база, есть очень хороший комплекс футбольных академий, который мы с Сергеем Александровичем помним, когда он был только в проекте. Сейчас все функционирует, и это замечательно. Ну и, конечно, новая арена. Когда подписывали контракт с Николасом Ломбертсом, я ему сказал: "Скоро будешь на новом стадионе играть!". А вот в спортивной составляющей есть проблемы. Здесь, конечно, надо выстроить правильную систему спортивного управления (и мы уже начали этим заниматься) – начиная от академии и молодежных команд, заканчивая "Зенитом-2" и главной командой. Потому что эти структуры существовали сами по себе и никак не взаимодействовали. Большое разочарование – статистика по нашим воспитанникам в составах юношеских команд (от 15 до 20 лет) сборной России, где всего два игрока из академии "Зенита". То есть на пять возрастов – только двое, такого я не помню никогда! Раньше в каждой юношеской сборной было по 2-3 человека из Питера, это подтвердит каждый тренер. Два человека всего – это катастрофа. А в молодежной сборной – вообще ни одного. Это просто трагедия! В итоге получается, что подпитки первой команды нет. "Зенит-2" вообще неясно, для чего существовал, потому что принцип создания команды, к сожалению, был потерян. И теперь над всем этим предстоит провести серьезную работу, чтобы улучшить спортивную составляющую. Ее, конечно, нужно исправлять", - цитирует Сарсанию "Матч ТВ".
Теги: Сарсания Зенит-2
Сегодня, 16:12
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№7 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:36) #
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online

Цитата: язва
физруку буланову владику пинка под сраку?

"Я плачу"(с) - Буланова smile Впитереныть


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№6 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 16:29) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Радимов напрягся laughing


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№5 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:24) #
  • +7
  •  (7)
online

Синит-2 существовал для того, чтоб его за уши вытянули в ФНЛ не по спортивному принципу, чтоб показать Спартаку, что мол "мы тоже! Мы тоже можем!" Нихера, конечно не вышло, потому что пионеры сразу просекли - не важно, как ты играешь, главное, что у рукопожатых - вылететь не даст админресурс, зарплата капает, чего напрягаться.
Последнее справедливо для всей Зины целиком, кстати.
Ну вот теперь сезон показал, чего они стоят - пока в ПЛ за уши тащили к чемпионству самых грязных(не срослось, совсем бомжи), в ФНЛ за уши спасали от вылета во втордив бомжемолодняк(получилось, эти еще не так давно мылись)
Говноклуб и Говноклуб-2


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№4 Написал: язва (Сегодня, 16:24) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
на куя Феррари позвали?
это кто?


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"SHIGA" ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 25.09.2016
№3 Написал: К.Щеглофф 404 (Сегодня, 16:22) #
  • +2
  •  (2)

расформируй давай
Регистрация: 1.06.2017
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:22) #
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  •  (4)

Давай, Костя, давай! Исправляй, налаживай, закручивай!

Ну вот скажи нам, на куя Феррари позвали?


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: язва (Сегодня, 16:20) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
физруку буланову владику пинка под сраку?


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"SHIGA" ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 25.09.2016
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