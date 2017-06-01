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Михаил Галактионов вошёл в тренерский штаб "Терека"

Российский специалист Михаил Галактионов вошёл в тренерский штаб "Терека" под руководством Олега Кононова, сообщает официальный сайт клуба.

Он назначен на должность старшего тренера грозненского клуба. Контракт со специалистом рассчитан на три года.

До последнего времени Галактионов являлся старшим тренером юношеской сборной России до 19 лет.
Теги: Терек
Сегодня, 16:32
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