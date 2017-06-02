Роман Павлюченко: Ари? Когда бразилец бьет русского – это ненормально

Нападающий "Арарата" Роман Павлюченко прокомментировал свои слова про Ари после драки в финале Кубка России.– Он туда не приедет. Ну, или меня там после этого не будет.– Возможно, стоило подобрать другое слово – не надо было так грубо. Но когда я посмотрел повтор, меня переклинило! Если бы я в "Тоттенхэме" подбежал бы и ударил англичанина, думаю, меня бы футбольная федерация тут же отправила домой. Поэтому я не понимаю, как такое возможно: человек приезжает из Бразилии и бьет русского футболиста.Подрались бы русские, я, может, нормально бы отнесся. Но когда бразилец бьет русского – это ненормально. Человек приезжает в нашу страну, зарабатывает деньги, но начинает качать права и бьет игрока со спины. Конечно, неправильно, что я так нецензурно начал выражаться. Когда чуть остыл, понял, что нельзя было так делать. Но в тот вечер я этого не понимал. И понеслось…– Я его лично не знаю как человека, но знаю футболистов, которые с ним играли. Мне все говорили, что он всегда такой был. Даже бразильцы говорили! Если сами бразильцы говорят, то вообще не знаю.Я бы с таким человеком не мог бы играть в команде. А если бы играл, то дрался бы с ним постоянно. Слышал, что на тренировках в "Спартаке" он то же самое делал. Если русский цеплялся с иностранным футболистом, он подбегал и мог чуть ли не начать бить.