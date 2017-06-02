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Роман Шишкин: на этом сборе больше играю центрального защитника
Защитник сборной России Роман Шишкин рассказал о том, на какой позиции он наигрывается национальной команде.
"Мы прошли хороший микроцикл, где были и нагрузки и тактические упражнения. Не просто бегаем по кругу – все интересно, все время с мячами. В пятницу, например, играли три на три. На следующий день отъезд в Венгрию на контрольный матч. Все идет по плану. Должны подойти к игре с венграми на фоне нагрузок, но сыграть этот матч надо. Возможно тренерский штаб посмотрит какие-то тактические варианты. На этом сборе я больше играю центрального защитника, но до этого пробовался на разных позициях. Если брать схему с пятью защитниками, то я играю одного из центральных. В этот раз был справа, вчера слева. Судейство? Перед чемпионатом Европы в прошлом году было собрание, где нам показывали новые правила и объясняли как нужно действовать, чтобы избежать желтых и красных карточек. Возможно, перед Кубком Конфедераций будет что-то подобное", – передает слова Шишкина "Матч ТВ".
"Мы прошли хороший микроцикл, где были и нагрузки и тактические упражнения. Не просто бегаем по кругу – все интересно, все время с мячами. В пятницу, например, играли три на три. На следующий день отъезд в Венгрию на контрольный матч. Все идет по плану. Должны подойти к игре с венграми на фоне нагрузок, но сыграть этот матч надо. Возможно тренерский штаб посмотрит какие-то тактические варианты. На этом сборе я больше играю центрального защитника, но до этого пробовался на разных позициях. Если брать схему с пятью защитниками, то я играю одного из центральных. В этот раз был справа, вчера слева. Судейство? Перед чемпионатом Европы в прошлом году было собрание, где нам показывали новые правила и объясняли как нужно действовать, чтобы избежать желтых и красных карточек. Возможно, перед Кубком Конфедераций будет что-то подобное", – передает слова Шишкина "Матч ТВ".
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