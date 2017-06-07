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Тимур Жамалетдинов: при Слуцком шанса не получил, а Гончаренко в меня поверил

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов вспомнил, как дебютировал в чемпионате России.

"Дебюта в основе ждал долго, ещё при Леониде Викторовиче Слуцком. Тогда шанса не получил, а новый тренер в меня поверил. Конечно, сильно переживал на первой игре в РФПЛ, хотя провел на поле всего 5-7 минут. Затем в Уфе появился уже на 35 минут при счёте 0:0. Вышел на левый фланг обороны, волновался поначалу. Старался почувствовать мяч, разбегаться, продышаться, а потом уже раскрепостился. Вроде игра пошла. Тренер просил больше играть на атаку. Мы победили со счётом 2:0. После встречи созвонился с Гришиным — он поздравил меня с удачным матчем. Попросил, чтобы я не сбавлял", - цитирует Жамалетдинова "Чемпионат.сом".
Теги: Жамалетдинов ЦСКА Слуцкий Гончаренко
Сегодня, 00:23
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