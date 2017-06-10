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Руслан Нигматуллин: Слуцкому по силам вывести "Халл Сити" в Премьер-лигу

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера "Халл Сити".

"Хочется поздравить Леонида Викторовича с прорывом. Первый российский тренер в английском футболе – это круто, за него нужно порадоваться. Будет непросто, пусть это даже и Чемпионшип: всё-таки совсем другой футбол, другие требования, другой менталитет футболистов.

Будет очень интересно последить за "Халл Сити". У Слуцкого хорошая карьера: он всегда двигался вперёд, со всеми своими командами достигал определённого успеха. Я так понимаю, задача у Слуцкого – вернуть «Халл» в АПЛ. Думаю, что ему это по силам", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
Теги: Нигматуллин Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 06:49
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