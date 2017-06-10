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Андрей Панюков находится на просмотре в питерском "Зените"

Нападающий Андрей Панюков находится на просмотре в питерском "Зените", сообщает "Еженедельник футбол".

Сообщается, что игрок отправится вместе с командой на сбор в Австрию.

На первый сбор в Австрию "Зенит" отправится 15 июня. Вместе с командой также полетит Доменико Кришито.
Теги: Панюков Зенит
Сегодня, 19:46
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(2)
№16 Написал: vlees1 (Сегодня, 20:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MSergio
Цитата: stepanmlc
синит все агрессивней и агрессивней laughing

а спитак по-прежнему похрюкивает от унижения?

А от какого унижения та газовый сектант?опять отсосали у всех с самым большим бюджетом,купили Ивановича дали ему самую большую зп,а он потом в свои забивает,такое смешное питерское шапито,Фурсенка опять народ смешит своими заявлениями,особенно понравилось про гимн где надо петь про Реал,а по факту петь та надо про Дандоки и Андерлехт:))
Регистрация: 13.05.2017
№15 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 20:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
кто это?
Регистрация: 22.08.2007
№14 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 20:36) #
  • +3
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
синит все агрессивней и агрессивней laughing

а спитак по-прежнему похрюкивает от унижения?


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Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009
№13 Написал: petuhi (Сегодня, 20:35) #
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месси в отчаянии гуглит :как резать вены то вдоль или поперек
Регистрация: 6.06.2017
№12 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 20:34) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
усилениеё

так ведь и обсираемый всеми непарнокопытными Дзюба навтыкал за чемп голов поболе, чем любой игрочишка из "великого чемпиона всех времен и народов".


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Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009
№11 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:34) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
Sergey Nasirov_2,

Да покуй! Идет просеивание массы. . Есть вероятность выловить брильянтик. Хоть и не обработанный. Все нормально.

Кокорина с Юсуповым и Рязанцевым уже выловили. Да и Дзюбу капитаном сделали.
Нобоа взяли заместо Данни.
Жжоте просто smiley
Регистрация: 22.09.2007
№10 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:30) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Дмитрий Селюк: трансферная кампания "Зенита" меня шокировала

Сарсания, наверное, перепутал "Зенит" с "Атлантисом".


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№9 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:29) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Sergey Nasirov_2,

Да покуй! Идет просеивание массы. . Есть вероятность выловить брильянтик. Хоть и не обработанный. Все нормально.
Регистрация: 23.08.2016
№8 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:24) #
  • +3
  •  (3)
online

vermis_64,
Мне больше интересно ,кто такой панюков?
Регистрация: 27.07.2016
№7 Написал: vlees1 (Сегодня, 20:21) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
рвут рынок
Регистрация: 13.05.2017
№6 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:17) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мне нравится, как свинота ловит и обсасывает все новости о Зените.
Регистрация: 23.08.2016
№5 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 20:13) #
  • -5
  •  (9)
online

усилениеё
Регистрация: 20.04.2016
№4 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:13) #
  • -1
  •  (1)

Да ну он не потянет! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 20:12) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Конкурент Кокорину... smirk
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 19:54) #
  • -5
  •  (9)

Команда его уровня
Регистрация: 12.02.2017
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:53) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
синит все агрессивней и агрессивней laughing


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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