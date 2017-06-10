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Андрей Панюков находится на просмотре в питерском "Зените"
Нападающий Андрей Панюков находится на просмотре в питерском "Зените", сообщает "Еженедельник футбол".
Сообщается, что игрок отправится вместе с командой на сбор в Австрию.
На первый сбор в Австрию "Зенит" отправится 15 июня. Вместе с командой также полетит Доменико Кришито.
Сообщается, что игрок отправится вместе с командой на сбор в Австрию.
На первый сбор в Австрию "Зенит" отправится 15 июня. Вместе с командой также полетит Доменико Кришито.
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