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Евгений Гинер: не готов сказать, усилится ли ЦСКА до квалификации Лиги чемпионов

Президент ЦСКА Евгений Гинер не уверен, что клуб пополнится новичками до старта квалификационных матчей Лиги чемпионов.

"Честно, пока не готов сказать, усилится ли ЦСКА до квалификации Лиги чемпионов", - цитирует Гинера "Р-Спорт".

ЦСКА начнет выступление в ЛЧ с 3-го квалификационного раунда. Первые матчи пройдут 25-26 июля.
Теги: Гинер ЦСКА
Сегодня, 22:50
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№4 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 23:46) #
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online

Цитата: SPV
Чернов и Базелюк на карандаше

у Слуцбургера smile
Цитата: raiskayumov
Весь расчёт на русское авось, но врядли прокатит в ЛЧ без затрат.

у Гинера всегда весь расчет на дурачка проскочить))
Регистрация: 13.05.2017
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 23:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Чернов и Базелюк на карандаше laughing
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 23:16) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
для несмышленых осликов поясню, что хотел сказать Гинер:Денег нет,но вы держитесь sweat_smile


Весь расчёт на русское авось, но врядли прокатит в ЛЧ без затрат. Хватит рекордов Игоря,давай Гинер,на жмись,купи пару ЦЗ.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
№1 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 22:56) #
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  •  (7)
online

для несмышленых осликов поясню, что хотел сказать Гинер:Денег нет,но вы держитесь sweat_smile
Регистрация: 13.05.2017
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