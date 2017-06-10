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Евгений Гинер: не готов сказать, усилится ли ЦСКА до квалификации Лиги чемпионов
Президент ЦСКА Евгений Гинер не уверен, что клуб пополнится новичками до старта квалификационных матчей Лиги чемпионов.
"Честно, пока не готов сказать, усилится ли ЦСКА до квалификации Лиги чемпионов", - цитирует Гинера "Р-Спорт".
ЦСКА начнет выступление в ЛЧ с 3-го квалификационного раунда. Первые матчи пройдут 25-26 июля.
"Честно, пока не готов сказать, усилится ли ЦСКА до квалификации Лиги чемпионов", - цитирует Гинера "Р-Спорт".
ЦСКА начнет выступление в ЛЧ с 3-го квалификационного раунда. Первые матчи пройдут 25-26 июля.
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