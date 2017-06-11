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Молло, Юсупов, Цаллагов, Мак и Маурисио могут перейти в "Ростов"

"Ростов" в летнее трансферное окно проявляет интерес к группе игроков "Зенита", сообщает "Спорт-Экспресс".

К дончанам могут присоединиться Ибрагим Цаллагов, Роберт Мак, Маурисиу, Артур Юсупов и Йоан Молло. Кроме того, клуб может пополниться Евгением Макеевым из "Спартака" и Эльмиром Набиуллиным из "Рубина".

В минувшем сезоне "Ростов" занял шестое место в турнирной таблице и не попал в еврокубки.
Теги: Молло Юсупов Цаллагов Мак Маурисио Зенит Ростов Трансферы
Сегодня, 13:00
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24
(1)
№24 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 14:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
СЭ это мясное издание верить им себе ну сами поняли

Цитата: Геннадий Летицкий
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
если такое произойдет,то в оба клуба сразу же можно посылать комиссию от УЕФА, на предмет махинаций с трансферами,а так же попытку зенита обойти финансовый фэир плей

Я с тебя балдею. У нас на финансовый фэир плей 100лямов зелени отпущено

это же свинья,сама не знает что хрюкает smile что брать с убогого?

Цитата: khmel
Если отдадут Юсупова,неделю бухать буду!!!!Пасы либо назад,либо поперёк,давно за ним слежу.По остальным не так категорично.

присоединюсь smile

Цитата: ооо Наш Спартак Москва
если такое произойдет,то в оба клуба сразу же можно посылать комиссию от УЕФА, на предмет махинаций с трансферами,а так же попытку зенита обойти финансовый фэир плей

свин,следи за своим корытом,некуй тебе совать свой пятак в другое корыто rage
Регистрация: 3.02.2011
№23 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
Проявляет интерес не значит что приобретет.Нищий клуб.Может лишь свободных агентов подписывать или всякий шлак.У перечисленных игроков всех долгосрочные контракты и никто за спасибо Ростову их не отдаст..Не станет Манчини с ходу полсостава отпускать.Цаллагов к примеру и слева и справа в обороне может,Молло и Мак игроки средние,вполне способные помочь.Пусть своего Новосельцева по той же цене прикупят,можем еще в довесок Файзулина и Рязанцева уступить.Вместо с Эрнани.Топовые игроки.С ними можно решать задачу свалиться в пердив.Набиулин из Рубина им тоже не по карману.Пусть Мевлей и Перепелиц скупают.А еще у них есть супер Могилевец)Все орали что Зенит парню играть не давал,ну теперь то он свой уровень покажет уверен)


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Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
№22 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 13:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
если такое произойдет,то в оба клуба сразу же можно посылать комиссию от УЕФА, на предмет махинаций с трансферами,а так же попытку зенита обойти финансовый фэир плей

Я с тебя балдею. У нас на финансовый фэир плей 100лямов зелени отпущено
Регистрация: 24.05.2017
№21 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 13:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
Манчини с этими цаллаговыми-молло возиться не будет,.....

у Вас вообще нет футболистов которые априоре интересны Манчини
Иванович заинтересовал бы 3 года назад,
Данни вы пнули,
единственный футболист это Жулиано и то с очень большой натяжкой,
"все остальные в сад" (с) ( Трое в лодке не считая собаки)


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№20 Написал: Шмайхель (Сегодня, 13:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
Манчини с этими цаллаговыми-молло возиться не будет, всё правильно.

Правильно,он будет возиться с Нобоа - Терентьевыми - Новосельцевыми и брать с ними ЛЧ.


--------------------
..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№19 Написал: khmel Питер (Сегодня, 13:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Maks1980
Нагр футболеров за государственные деньги а потом не знают куда их деть

Вот типа если бы не они,ты получал гораздо больше.Деньги так бы и остались в Газпроме.
Регистрация: 12.08.2012
№18 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 13:37) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
что бы Татары своего в Ростов продали)))) бред!
Регистрация: 10.07.2009
№17 Написал: Realist2000 (Сегодня, 13:37) #
  • -2
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online

PanoV,
Обеспечить себе 6 очков с Ростовом.

Лига превращается в балаган.
Регистрация: 20.03.2017
№16 Написал: N-52 (Сегодня, 13:28) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Мак и Молло могли бы и помочь, а вот остальные - "переферия ", при том ,что Юсупов , как болезнь и ну ее на х...й.
Регистрация: 13.08.2012
№15 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:28) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: khmel
Ну Самедов хоть игру берёт на себя,не боится мяча,а Юсупов только получит пас,сразу в истерике избавляется.Так как боится ошибиться,старается понадёжней сыграть,стало быть назад.

Самед такой же, как Юсуп, только на фланге. Единственная разница, Самедов таким с возрастом стал, а Юсуп таким всегда был.

Цитата: Шмайхель
Самедов возрастной игрок,но обедни не испортил и дыру на правом фланге закрыл , + 9 очков команде его победные мячи принесли.,т.е. его переход уже себя оправдал .

Я с этим не спорю, только мне это все в свое время под другим соусом преподносили. Впрочем, ладно.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№14 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 13:26) #
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: Sergey Nasirov_2
Согласен. Что то странное творится! Но каждый своё получит,так что это их дело.

Конечно получат,закон и правила для всех едины.
Регистрация: 13.05.2017
№13 Написал: Шмайхель (Сегодня, 13:26) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Мне про такую же игру Самедова болельщики Спартака говорят, что я ничего не понимаю
Конечно Самедов возрастной игрок,но обедни не испортил и дыру на правом фланге закрыл , + 9 очков команде его победные мячи принесли.,т.е. его переход уже себя оправдал .


--------------------
..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№12 Написал: khmel Питер (Сегодня, 13:24) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PanoV
Цитата: khmel
Пасы либо назад,либо поперёк,давно за ним слежу.По остальным не так категорично.

Мне про такую же игру Самедова болельщики Спартака говорят, что я ничего не понимаю и вообще ни в чем не разбираюсь. Он - лидер. Значит, Юсуп тоже лидер.

Ну Самедов хоть игру берёт на себя,не боится мяча,а Юсупов только получит пас,сразу в истерике избавляется.Так как боится ошибиться,старается понадёжней сыграть,стало быть назад.
Регистрация: 12.08.2012
№11 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 13:23) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Бавария»
Наберут футболеров за государственные деньги а потом не знают куда их деть
Регистрация: 20.05.2017
№10 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 13:21) #
  • -2
  •  (4)

ооо Наш Спартак Москва,
Согласен. Что то странное творится! Но каждый своё получит,так что это их дело.
Регистрация: 27.07.2016
№9 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 13:20) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Уж Молло надо оставлять!!

Цитата: Saveger
Манчини с этими цаллаговыми-молло возиться не будет, всё правильно.


Молло хорош. Именно не боится один на один в штрафную.
Регистрация: 24.10.2013
№8 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:18) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: khmel
Пасы либо назад,либо поперёк,давно за ним слежу.По остальным не так категорично.

Мне про такую же игру Самедова болельщики Спартака говорят, что я ничего не понимаю и вообще ни в чем не разбираюсь. Он - лидер. Значит, Юсуп тоже лидер.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№7 Написал: Шмайхель (Сегодня, 13:15) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Молло, Юсупов, Цаллагов, Мак и Маурисио могут перейти в "Ростов"
Свежий товар ,прямо с питерского аналога "Черкизона" ? Вай , забирай оптом , дешевле будет и носки в подарок.


--------------------
..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№6 Написал: khmel Питер (Сегодня, 13:12) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Если отдадут Юсупова,неделю бухать буду!!!!Пасы либо назад,либо поперёк,давно за ним слежу.По остальным не так категорично.
Регистрация: 12.08.2012
№5 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 13:12) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
ходят из одного клуба в другой целыми отрядами

Ростов - в Рубин, Зенит - в Ростов, Реал - в Зенит
Регистрация: 16.03.2010
№4 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 13:10) #
  • -3
  •  (9)
online

если такое произойдет,то в оба клуба сразу же можно посылать комиссию от УЕФА, на предмет махинаций с трансферами,а так же попытку зенита обойти финансовый фэир плей
Регистрация: 13.05.2017
№3 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:05) #
  • +1
  •  (5)
online

ходят из одного клуба в другой целыми отрядами
Регистрация: 20.04.2016
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:04) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
С чего бы это Зениту подкармливать Ростов?
Это же игроки, с которыми можно решать самые серьезные задачи. Подождите, Ростов на чемпионство настроился, что ли?


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 13:04) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Манчини с этими цаллаговыми-молло возиться не будет, всё правильно.
Регистрация: 16.03.2010
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