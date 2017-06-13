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Роберто Манчини: переход Ибрагимовича в "Зенит" маловероятен

Трансфер нападающего Златана Ибрагимовича в "Зенит" маловероятен, заявил новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

"Ему было очень хорошо в "Манчестер Юнайтед". К тому же он сейчас восстанавливается после травмы. Думаю, его трансфер маловероятен", - цитирует Манчини ТАСС.
Теги: Манчини Ибрагимович Зенит
Вчера, 23:24
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