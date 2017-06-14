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Шамиль Газизов: самое главное, что весь костяк команды сохранился

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, как проходят переговоры о продлении контракта с голкипером Александром Беленовым.

"Переговоры с Беленовым? В рабочем состоянии все находится, мы бы хотели закрыть этот вопрос быстрее, но не получается по ряду причин. Думаю, к 20 июня все станет ясно.

Новички? Максимум два человека, иностранцы. Самое главное, что весь костяк команды сохранился, хотя были предложения по определенным игрокам, но они не всех устроили, по крайней мере, не устроила нас компенсация. Удалось договориться с ребятами, все очень трепетно относятся к команде, клубу, городу, республике, поэтому это все сдерживает", - цитирует Газизова "Спорт-Экспресс".
Теги: Газизов Уфа
Вчера, 23:05
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