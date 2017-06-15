Вандерсон: было несколько предложений, но самый интересный и конкретный вариант был с "Динамо"

Новичок "Динамо" Вандерсон прокомментировал подписание контракта с московским клубом.- У меня было несколько предложений, но самый интересный и конкретный вариант был с "Динамо". Я очень благодарен руководителям бело-голубых за предоставленную возможность выступать в таком большом клубе, как "Динамо", о богатой истории которого говорят хотя бы две звезды над эмблемой. Буду стараться отблагодарить за доверие своей игрой на футбольном поле, приложу максимум усилий, чтобы приносить команде пользу, а болельщикам - радость.- В моей карьере начинается новая глава. Надеюсь, что она будет не менее успешной, чем в "Краснодаре". Но по количеству голов не загадываю. Я лишь буду стараться хорошо делать свою работу на благо команды. Знаю, что много мячей в минувшем сезоне забил Панченко, он отличный форвард. Вообще здесь подобрался очень сильный коллектив. Не так важно, кто станет поражать ворота, главное, чтобы "Динамо" побеждало.