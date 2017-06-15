Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:02
Вандерсон: было несколько предложений, но самый интересный и конкретный вариант был с "Динамо"
Вандерсон: было несколько предложений, но самый интересный и конкретный вариант был с "Динамо"
Вчера 23:29
Вандерсон перешел в "Динамо" (5)
Вандерсон перешел в "Динамо" (5)
Вчера 22:48
Эрик Абидаль стал послом "Барселоны"
Эрик Абидаль стал послом "Барселоны"
Вчера 21:19
Сборная Камеруна прибыла в Москву
Сборная Камеруна прибыла в Москву
Вчера 20:09
Александр Гутор подписал контракт с "Тосно"
Александр Гутор подписал контракт с "Тосно"
Вчера 20:02
Денис Глушаков: то, что я играл в "Локо" - так судьба сложилась. Я всегда болел за "Спартак" (79)
Денис Глушаков: то, что я играл в "Локо" - так судьба сложилась. Я всегда болел за "Спартак" (79)
Вчера 19:42
Сергей Чепчугов стал игроком "Енисея" (5)
Сергей Чепчугов стал игроком "Енисея" (5)
Вчера 19:27
"Ахмат" получил от "Зенита" за трансфер Кузяева 4 млн евро (27)
"Ахмат" получил от "Зенита" за трансфер Кузяева 4 млн евро (27)
Вчера 19:23
Вратарь Денис Книга покинул "Тосно"
Вратарь Денис Книга покинул "Тосно"
Вчера 19:06
Криштиану Роналду: моя совесть чиста (1)
Криштиану Роналду: моя совесть чиста (1)
Вчера 18:52
Далер Кузяев перешел из "Ахмата" в "Зенит" (60)
Далер Кузяев перешел из "Ахмата" в "Зенит" (60)
Вчера 18:48
"Локомотив" объявил переходе Никиты Медведева (8)
"Локомотив" объявил переходе Никиты Медведева (8)
Вчера 18:13
Вячеслав Караваев: я играю в футбол не из-за денег (8)
Вячеслав Караваев: я играю в футбол не из-за денег (8)
Вчера 17:12
"СКА-Хабаровск" продлил контракты с 4 игроками
"СКА-Хабаровск" продлил контракты с 4 игроками
Вчера 16:22
Никита Чичерин перебрался в "Кубань"
Никита Чичерин перебрался в "Кубань"
Вчера 16:17
"Локомотив" ведет переговоры с Ивелином Поповым (26)
"Локомотив" ведет переговоры с Ивелином Поповым (26)
Вчера 15:42
Где Ребров и почему Кокорин так плох? Репортаж с открытой тренировки сборной России. (4)
Где Ребров и почему Кокорин так плох? Репортаж с открытой тренировки сборной России. (4)
Вчера 14:49
"Спартак" начал подготовку к новому сезону в Тарасовке (1)
"Спартак" начал подготовку к новому сезону в Тарасовке (1)
Вандерсон: было несколько предложений, но самый интересный и конкретный вариант был с "Динамо"
Новичок "Динамо" Вандерсон прокомментировал подписание контракта с московским клубом.
- У меня было несколько предложений, но самый интересный и конкретный вариант был с "Динамо". Я очень благодарен руководителям бело-голубых за предоставленную возможность выступать в таком большом клубе, как "Динамо", о богатой истории которого говорят хотя бы две звезды над эмблемой. Буду стараться отблагодарить за доверие своей игрой на футбольном поле, приложу максимум усилий, чтобы приносить команде пользу, а болельщикам - радость.
- В "Краснодаре" ты становился лучшим бомбардиром РФПЛ. В "Динамо" готов повторить это достижение?
- В моей карьере начинается новая глава. Надеюсь, что она будет не менее успешной, чем в "Краснодаре". Но по количеству голов не загадываю. Я лишь буду стараться хорошо делать свою работу на благо команды. Знаю, что много мячей в минувшем сезоне забил Панченко, он отличный форвард. Вообще здесь подобрался очень сильный коллектив. Не так важно, кто станет поражать ворота, главное, чтобы "Динамо" побеждало.
ФК "Динамо"
- У меня было несколько предложений, но самый интересный и конкретный вариант был с "Динамо". Я очень благодарен руководителям бело-голубых за предоставленную возможность выступать в таком большом клубе, как "Динамо", о богатой истории которого говорят хотя бы две звезды над эмблемой. Буду стараться отблагодарить за доверие своей игрой на футбольном поле, приложу максимум усилий, чтобы приносить команде пользу, а болельщикам - радость.
- В "Краснодаре" ты становился лучшим бомбардиром РФПЛ. В "Динамо" готов повторить это достижение?
- В моей карьере начинается новая глава. Надеюсь, что она будет не менее успешной, чем в "Краснодаре". Но по количеству голов не загадываю. Я лишь буду стараться хорошо делать свою работу на благо команды. Знаю, что много мячей в минувшем сезоне забил Панченко, он отличный форвард. Вообще здесь подобрался очень сильный коллектив. Не так важно, кто станет поражать ворота, главное, чтобы "Динамо" побеждало.
ФК "Динамо"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.