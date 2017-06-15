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Вячеслав Караваев: Черчесов посчитал, что я пока не готов к сборной, - ничего страшного

Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев, который не был вызван в сборную на Кубок конфедераций, рассказал, как воспринял это решение.

"Конечно, как и любому спортсмену, мне хочется представлять свою страну. Но тренер посчитал, что я пока не готов, — ничего страшного. Значит, на данный момент в сборной есть люди сильнее меня. Общался ли когда-нибудь со Станиславом Черчесовым? Не приходилось", - цитирует Караваева "Чемпионат.сом".
Теги: Караваев Черчесов Сборная России
Сегодня, 01:04
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