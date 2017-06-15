"Шахтёр" провёл первую тренировку после отпуска

Пройдя медосмотр, игроки "Шахтёра" переместились на поле базы "Святошин", где провели первую после отпуска тренировку.Перед ее началом главный тренер команды Паулу Фонсека обратился к футболистам с речью, в которой озвучил ближайшие планы. Сама сессия, длившаяся чуть больше часа, носила втягивающий характер: разминка, квадраты, двусторонка на половине поля.Марлос и Бернард прилетят в Киев 17 июня. Предстоящие несколько дней "Шахтер" будет работать в режиме утренних занятий. До 25 июня чемпион Украины станет готовиться к сезону на столичной базе "Святошин", а 26 июня дончане отправятся на сбор в Германию, где пробудут до 9 июля.