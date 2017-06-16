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Георгий Черданцев выступит в Школе спортивной журналистики

26 июня Георгий Черданцев примет участие в заключительной лекции совместного проекта "Зенита" и компании "МегаФон", которая пройдет в простанстве "Охта Lab".

Футбольный комментатор расскажет, как устроено современное телевизионное производство.

ФК "Зенит"
Теги: Черданцев
Сегодня, 21:19
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 21:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ужассссс !
Черданцев на разогреве перед Моисеевым и Петросяном
И все у них будут учиться ((((
Регистрация: 19.04.2017
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