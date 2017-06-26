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Мини-футбольный "Зенит" должен заявиться в высшую лигу до 1 августа

"Зенит" должен заявить свою мини-футбольную команду для участия в высшей лиге первенства России до 1 августа. Об этом ТАСС сообщил глава Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

"Любое создание новой команды, тем более под таким брендом как "Зенит", только украсит любой чемпионат. В этом сезоне команда не сможет заявиться в суперлигу по причине того, что она должна будет пройти этап высшей лиги. А срок подачи заявки в высшую лигу - до 1 августа, поэтому есть время, чтобы создать команду. К тому же мы прекрасно знаем людей, которые будут трудиться под руководством Сергея Фурсенко в "Зените", поэтому вопросов возникнуть не должно.

Идея создания мини-футбольного "Зенита" давно витает в воздухе, а с возвращением Фурсенко в клуб эта ситуация поднимается и обсуждается. Официальных обращений в Ассоциацию мини-футбола России от "Зенита" пока не поступало, но мы сами являемся инициаторами, потому что считаем, что в Санкт-Петербурге, помимо мини-футбольного "Политеха", может быть и вторая команда, ведь там очень богатая история", - сказал Алиев.
Сегодня, 16:12
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