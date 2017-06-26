Кристиан Нобоа: в "Ростове" знали мою позицию: если Курбан Бердыев покидает клуб, я тоже ухожу

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа заявил, что никто в "Ростове" не предлагал ему продлить соглашение.- В июне мой контракт заканчивался, но никто при этом даже не пытался продлить его. А когда стало известно, что Бердыев уходит, для меня вопрос был решен. Все понимают, что я перешел в "Ростов" только ради тренера. То же самое касается Наваса, Азмуна, еще нескольких ребят. Если бы не Бердыев, я бы вряд ли когда-нибудь согласился на этот трансфер. В этом не было смысла. В клубе заранее знали мою позицию: если Курбан Бердыев покидает "Ростов", я тоже ухожу.