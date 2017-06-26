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Кристиан Нобоа: в "Ростове" знали мою позицию: если Курбан Бердыев покидает клуб, я тоже ухожу

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа заявил, что никто в "Ростове" не предлагал ему продлить соглашение.

- "Ростов" новый контракт предлагал?

- В июне мой контракт заканчивался, но никто при этом даже не пытался продлить его. А когда стало известно, что Бердыев уходит, для меня вопрос был решен. Все понимают, что я перешел в "Ростов" только ради тренера. То же самое касается Наваса, Азмуна, еще нескольких ребят. Если бы не Бердыев, я бы вряд ли когда-нибудь согласился на этот трансфер. В этом не было смысла. В клубе заранее знали мою позицию: если Курбан Бердыев покидает "Ростов", я тоже ухожу.

"Еженедельник футбол"
Теги: Нобоа Зенит Бердыев Ростов
Сегодня, 21:25
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№4 Написал: петя365 (Сегодня, 21:53) #
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online

Цитата: wir sind die besten
сын главнокомандующего ВМФ Эквадора... а мог стать политиком или депутатом,

В мире у людей сын депутата не значит сын вора - если мозги футболиста, папа место политика ему не купит
Это у нас Смертин или созин - фигура, хоть и беспредельная дура
Регистрация: 7.05.2017
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:53) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
Мимо юрты Курбан-бея
Я без шуток не хожу
Если он куда уходит -
Я с ним тоже ухожу

Жу-жу-жу....

Рифма на глаголы, бездарь ты...
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:48) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Профи, легионер... L?gion ?trang?re...я там где платят....все нормально, посмотрим и поддержим, вперед, сын главнокомандующего ВМФ Эквадора... а мог стать политиком или депутатом, выбрал футбол...гражданин Мира!
Регистрация: 15.12.2013
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:38) #
  • 0
  •  (4)
online

Мимо юрты Курбан-бея
Я без шуток не хожу
Если он куда уходит -
Я с ним тоже ухожу

Жу-жу-жу....
Регистрация: 3.03.2007
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