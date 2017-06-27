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В "Динамо" пожелали удачи Мигелю Данни

Исполнительный директор "Динамо" Евгений Кречетов пожелал удачи полузащитнику Мигелю Данни, который ранее ушел из санкт-петербургского "Зенита", в чешской "Славии".

"Удачи Данни на новом месте. Мы хотели, чтобы он был у нас, но не получилось. Мы ему звонили и отправляли бумагу, были на контакте. Но хорошо, что он не ушел в "Краснодар", - цитирует Кречетова ТАСС.
Теги: Данни Динамо
Сегодня, 18:04
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