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Агент: "Зенит" интересуется Тельо, но у него есть конкурент - еще один большой российский клуб (15)
Агент: "Зенит" интересуется Тельо, но у него есть конкурент - еще один большой российский клуб (15)
В "Динамо" пожелали удачи Мигелю Данни
Исполнительный директор "Динамо" Евгений Кречетов пожелал удачи полузащитнику Мигелю Данни, который ранее ушел из санкт-петербургского "Зенита", в чешской "Славии".
"Удачи Данни на новом месте. Мы хотели, чтобы он был у нас, но не получилось. Мы ему звонили и отправляли бумагу, были на контакте. Но хорошо, что он не ушел в "Краснодар", - цитирует Кречетова ТАСС.
"Удачи Данни на новом месте. Мы хотели, чтобы он был у нас, но не получилось. Мы ему звонили и отправляли бумагу, были на контакте. Но хорошо, что он не ушел в "Краснодар", - цитирует Кречетова ТАСС.
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