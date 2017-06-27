Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дмитрий Торбинский перешел в тульский "Арсенал"

33-летний полузащитник Дмитрий Торбинский стал игроком тульского "Арсенала", сообщает "Спорт-Экспресс".

В прошлом сезоне бронзовый призер Евро-2008 выступал за "Краснодаре". Он принял участие в 21 матче, из них 12 – в чемпионате России. Ранее Торбинский играл за "Ростов", "Локомотив" "Рубин" и "Спартак".
Сегодня, 21:49
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.