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Дмитрий Торбинский перешел в тульский "Арсенал"
33-летний полузащитник Дмитрий Торбинский стал игроком тульского "Арсенала", сообщает "Спорт-Экспресс".
В прошлом сезоне бронзовый призер Евро-2008 выступал за "Краснодаре". Он принял участие в 21 матче, из них 12 – в чемпионате России. Ранее Торбинский играл за "Ростов", "Локомотив" "Рубин" и "Спартак".
В прошлом сезоне бронзовый призер Евро-2008 выступал за "Краснодаре". Он принял участие в 21 матче, из них 12 – в чемпионате России. Ранее Торбинский играл за "Ростов", "Локомотив" "Рубин" и "Спартак".
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