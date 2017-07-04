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Сердар Таски: готов ли я завершить карьеру в "Спартаке"? Почему бы и нет

Защитник "Спартака" Сердар Таски сообщил, что готов завершить карьеру в московском клубе.

"Готов ли я завершить карьеру в "Спартаке"? Почему бы и нет. Мне в "Спартаке" нравится, словом, я вполне могу себе представить, что именно здесь завершу свою карьеру. Но пока у меня контракт еще год, посмотрим, смогу ли его продлить", - цитирует Таски Bobsoccer.
Теги: Таски Спартак
Сегодня, 21:45
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