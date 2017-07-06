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Артем Милевский: хочу стать лучшим игроком чемпионата Белоруссии

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский прокомментировал свой переход в белорусскую команду.

"Прежде всего, хочу поблагодарить руководство "Динамо " за этот трансфер, за возможность сыграть на родной земле. Руководство клуба объяснило свою политику, как все здесь работает. Очень хорошая идея и амбициозный проект.

На протяжении всей карьеры меня не покидала мысль, что однажды я все-таки вернусь на Родину и сыграю в чемпионате Белоруссии. Я очень рад и доволен, что все так сложилось. Большое спасибо моему менеджеру Александру Панкову, который в очередной раз показал свой профессионализм. Спасибо также Виталию Леденеву, который приложил руку к этому трансферу. Он мой хороший приятель, к тому же живет в Минске. Остались еще нереализованные амбиции в футболе? Даже не знаю. Хочется стать лучшим игроком Белоруссии. У меня есть пример в лице хороших друзей Саши Хацкевича и Валентина Белькевича. Когда пришел в киевское "Динамо" мне было 20 лет, а они взяли меня под свое крыло, рассказывали обо всем, что происходит в клубе. С Сашей, уже Александром Николаевичем, мы до сих пор на связи", - приводит слова Милевского официальный сайт клуба.
Теги: Милевский
Вчера, 23:27
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№2 Написал: Играл с Сашей Головнем (Вчера, 23:53) #
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Станет, если перестанет нарушать спортивный режим.
Регистрация: 7.01.2017
№1 Написал: rocker31 К-G (Вчера, 23:33) #
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Болеет за:
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