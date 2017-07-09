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Сергей Прядкин: "Зенит" готов лететь на матч РФПЛ в Хабаровск"

"Зенит" готов лететь в Хабаровск на матч первого тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска", сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

"В пятницу состоялась комиссия, которая приняла стадион в Хабаровске, нам пришло соответствующее письмо от Российского футбольного союза. Руководство "Зенита" нам звонило, они готовы туда лететь. Думаю, что в понедельник получим решение комиссии по сертификации стадиона - насколько мне известно, новое поле уложили, освещение установили. Остальные клубы и стадионы готовы к старту сезона", - цитирует Прядкина ТАСС.

Матч между "СКА-Хабаровском" и "Зенитом" должен состояться 16 июля на стадионе имени Ленина. Игра начнется в 11:00 мск.
Теги: Прядкин Зенит СКА-Хабаровск
Сегодня, 13:04
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№10 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 14:48) #
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SHIGA,
Ну вот ЦСКА вовсе не готова и не обязана. Да и с вами думаю проблемы возникнут.
Регистрация: 23.09.2008
№9 Написал: metric Питер (Сегодня, 14:29) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
Они просто обязаны !


Нам ваши обязанности по одному месту.
Регистрация: 26.03.2008
№8 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 14:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Fen
Ну ни *** ж себе. А что, были варианты на выбор?

да были,в свое время(когда Адвокаат был у нас тренером) играли там это было настоящее водное поло,а не футбол smile

Цитата: Frost_033
Другими словами, выходит, если Зенит-барин не захотел бы лететь, то хабаровчанам засчитали бы технарь?
Дожили...

дурак ты,твои мясные никогда не играли на поле где только одна вода,у них сразу бзик бы стал типа в грязи валяться smile
Регистрация: 3.02.2011
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:58) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что значит они готовы? Они просто обязаны !


--------------------
ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:51) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frost_033
Другими словами, выходит, если Зенит-барин не захотел бы лететь, то хабаровчанам засчитали бы технарь?
Дожили...



Ты идиот.
Регистрация: 23.08.2016
№5 Написал: Fen (Сегодня, 13:23) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Ну ни *** ж себе. А что, были варианты на выбор?
Регистрация: 14.08.2015
№4 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 13:20) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Другими словами, выходит, если Зенит-барин не захотел бы лететь, то хабаровчанам засчитали бы технарь?
Дожили...
Регистрация: 14.06.2015
№3 Написал: grisha (Сегодня, 13:16) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
мимо бука?

Где ?
Обнаглел, холоп ?
Не путай царей с цаврьками, пенсию отберу и чеченцем назначу
Пять раз )))))))))0
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 13:14) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Он случайно не дешёвый стукачок из кгб ???
Мозгов хватает только доложить об объекте слежки, а не а самолёте ))))))))))))))))))
Мы что теперь, как цаврёк , все с журавлями полетим ???? ))))))))))))))))))

..и мимо бука? smirk
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: grisha (Сегодня, 13:10) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Он случайно не дешёвый стукачок из кгб ???
Мозгов хватает только доложить об объекте слежки, а не а самолёте ))))))))))))))))))
Мы что теперь, как цаврёк , все с журавлями полетим ???? ))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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