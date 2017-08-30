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В университет поступил не Александр Кокорин, а его брат

В пресс-службе Финансового университета сообщили, что в учебное заведение поступил не футболист "Зенита" Александр, а его младший брат Кирилл. Брату Александра Кириллу сейчас 17–18 лет — как раз возраст абитуриента.

Отметим, что в полном пофамильном списке поступающих на полный срок обучения, опубликованном на сайте ФУ, значатся ещё два Кокорина — Кирилл Кириллович и Максим Александрович. Вполне возможно, речь идёт о первом абитуриенте — отчима Александра Кокорина зовут Кирилл Логинов.

Напомним, что сегодня форвард "Зенита" Александр Кокорин опубликовал свою фотографию на фоне Финансового университета и призвал первокурсников объединяться.

"Лайф"
Теги: Кокорин
Вчера, 22:56
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№1 Написал: Phil Москва (Сегодня, 01:06) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Жили-были старик со старухой и было у них три сына: двое умные, а третий ..
Регистрация: 5.06.2017
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