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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Агент: для российского чемпионата было бы во благо, если бы Жулиано остался
Футбольный агент Александр Маньяков поделился мнением о летней трансферной кампании в российской Премьер-Лиге.
"С читаю, что РФПЛ потеряла Жулиано. У него были предложения в России, но он выбрал Турцию. А если бы он остался, то для нашего чемпионата это было бы благо, потому что Жулиано – очень интересный футболист.
Не перебор ли пять аргентинцев в "Зените"? Только время покажет, перебор это или нет. Но если "Зенит" позиционирует себя как большой европейский клуб, то в каждом таком клубе обойма достаточно велика не только из-за количества, но и из-за качества футболистов. "Зениту" играть на три фронта, и везде команда ставит высокие цели. А как их достигать без хороших футболистов?", - цитирует Маньякова "Чемпионат.сом".
"С читаю, что РФПЛ потеряла Жулиано. У него были предложения в России, но он выбрал Турцию. А если бы он остался, то для нашего чемпионата это было бы благо, потому что Жулиано – очень интересный футболист.
Не перебор ли пять аргентинцев в "Зените"? Только время покажет, перебор это или нет. Но если "Зенит" позиционирует себя как большой европейский клуб, то в каждом таком клубе обойма достаточно велика не только из-за количества, но и из-за качества футболистов. "Зениту" играть на три фронта, и везде команда ставит высокие цели. А как их достигать без хороших футболистов?", - цитирует Маньякова "Чемпионат.сом".
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