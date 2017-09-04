Опрос:

Новости партнеров

Ролан Гусев: Миранчуки заметно выделяются на фоне остальных в сборной России

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев прокомментировал победу национальной команды над московским "Динамо" (3:0) в контрольном матче.

"Встреча с "Динамо" была необходима с точки зрения просмотра ближайшего резерва. Конечно, лучше было бы провести товарищеский матч с другой сборной, а не с клубом. Но сейчас это затруднительно, у всех отборочные игры чемпионата мира. Теперь тренерский штаб может сделать определённые выводы и понять, над чем работать. Все игроки сегодня показали, что достойны национальной команды. Время до чемпионата мира есть, и пока у футболистов равные шансы попасть в первый состав сборной. Всё будет зависеть от того, кто подойдёт к мировому первенству в лучшей форме.

Мне нравятся братья Миранчуки. Сейчас они заметно выделяются своей игрой на фоне остальных. Но попасть в основу сборной России на чемпионат мира может каждый игрок сегодняшнего состава", - цитирует Гусева "Чемпионат.сом".
Теги: Гусев Миранчук Миранчук Ан. Сборная России Динамо
Сегодня, 01:20
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.