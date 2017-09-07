Александр Самедов: у "Спартака" была конкретика по Гараю

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов рассказал о том, как команда реагирует на трансферные слухи.– Отвечу коротко: нет.– Согласен, информацию трудно игнорировать совсем. Кто-то больше читает, кто-то меньше, но слухи до ребят доходят. Как их оценивать? Наверное, это не совсем наше дело. Насколько знаю, имелась конкретика по Гараю, но, что там потом случилось, лучше спрашивать не у меня. Вряд ли футболисты могут повлиять на такие процессы.