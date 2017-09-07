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Александр Самедов: у "Спартака" была конкретика по Гараю

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов рассказал о том, как команда реагирует на трансферные слухи.

– Болельщикам Педро Роша пока мало знаком. А вы собирали о нем информацию?

– Отвечу коротко: нет.

– Но вряд ли трансферная сага обошла коллектив стороной. Нельзя же оставаться спокойным, когда каждый день что-то пишут.

– Согласен, информацию трудно игнорировать совсем. Кто-то больше читает, кто-то меньше, но слухи до ребят доходят. Как их оценивать? Наверное, это не совсем наше дело. Насколько знаю, имелась конкретика по Гараю, но, что там потом случилось, лучше спрашивать не у меня. Вряд ли футболисты могут повлиять на такие процессы.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Самедов Гарай Спартак
Сегодня, 03:26
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№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 04:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
интервью ни о чём
Регистрация: 27.08.2008
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