Защитник тульского "Арсенала" Сунзу включен в сборную тура квалификации ЧМ-2018 в Африке

Защитник тульского "Арсенала" и сборной Замбии Стопилла Сунзу вошел в символическую сборную четвертого тура африканской квалификации чемпионата мира — 2018.Игрок помог своей национальной команде на выезде победить Алжир (1:0).Стоит отметить, что в символическую сборную также попали нигериец Виктор Мозес из "Челси", а также два футболиста "Ливерпуля" — Садио Мане (Сенегал) и Мохамед Салах (Египет).