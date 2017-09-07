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ЦСКА вылетел в Пермь на матч с "Амкаром"

Сегодня игроки московского ЦСКА вылетели в Пермь, где 8 сентября проведут матч 9-го тура чемпионата России против "Амкара".

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев.

Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.

Одним рейсом с основной командой вылетела "молодёжка", которая свой матч сыграет завтра утром.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Амкар
Сегодня, 16:11
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