"ФИФА совершила бы ужасную ошибку". Трамп - о возможной отставке Инфантино

Президент США Дональд Трамп выразил свою поддержку главе ФИФА Джанни Инфантино.

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ФИФА совершила бы ужасную ошибку, если бы по какой-либо причине даже рассматривала возможность замены президента Джанни Инфантино.

Если он уйдет, чемпионат мира никогда больше не будет таким успешным и прибыльным!", - написал Трамп в соцсети.Ранее руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Азиатской конфедерации футбола (АФК) и Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) критически высказалось в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино. Футбольные функционеры потребовали организовать независимое расследование, касающееся процедуры продажи коммерческих прав организации.