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Агент Дзюбы: работа идет не только над вариантом со "Спартаком"

Агент нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал будущее 37-летнего игрока.
Фото: ФК "Акрон"
"Глобально, работа идет не только над вариантом со "Спартаком".

Повторюсь, практически любой команде из топ-6 Дзюба принесет большую пользу. Время еще есть, ровно месяц до окончания окна. Чем ближе к дедлайну, тем больше будет каких-то движений в ту или иную сторону. Поживем — увидим" , - сказал агент.

По окончании прошлого сезона нападающий Артем Дзюба покинул "Акрон" и находится в статусе свободного агента. В августе лучшему бомбардиру в истории российского футбола исполнится 38 лет.

Дзюба выступал за тольяттинскую команду с сентября 2024 года и за это время отметился 18 забитыми голами и 12 результативными передачами в 52 матчах, став также лучшим бомбардиром клуба.

Источник: Metaratings

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