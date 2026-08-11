Агент Дзюбы: работа идет не только над вариантом со "Спартаком"

"Глобально, работа идет не только над вариантом со "Спартаком".
Повторюсь, практически любой команде из топ-6 Дзюба принесет большую пользу. Время еще есть, ровно месяц до окончания окна. Чем ближе к дедлайну, тем больше будет каких-то движений в ту или иную сторону. Поживем — увидим" , - сказал агент.
По окончании прошлого сезона нападающий Артем Дзюба покинул "Акрон" и находится в статусе свободного агента. В августе лучшему бомбардиру в истории российского футбола исполнится 38 лет.
Дзюба выступал за тольяттинскую команду с сентября 2024 года и за это время отметился 18 забитыми голами и 12 результативными передачами в 52 матчах, став также лучшим бомбардиром клуба.
Источник: Metaratings