Крайний фланговый защитник "Краснодара" Лукас Оласа по итогам 3-х туров РПЛ является лучшим игроком чемпионата по индексу РУСТАТ.
В активе 32-летнего уругвайца гол и голевая передача в трех матчах.
Также в пятерку лучших футболистов лиги на старте сезона 2026/2027 вошли: вингер московского "Спартака" Маркиньос (220), полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов (216), нападающий "Зенита" Максим Глушенков (213) и новичок краснодарской команды Кристиан (207).
РУСТАТ назвал игрока "Краснодара" лучшим в РПЛ по итогам 3-х туров. Это не Кривцов
Стал известен лучший игрок чемпионата России на старте сезона.
Фото: ФК "Краснодар"