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РУСТАТ назвал игрока "Краснодара" лучшим в РПЛ по итогам 3-х туров. Это не Кривцов

Стал известен лучший игрок чемпионата России на старте сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
Крайний фланговый защитник "Краснодара" Лукас Оласа по итогам 3-х туров РПЛ является лучшим игроком чемпионата по индексу РУСТАТ.

В активе 32-летнего уругвайца гол и голевая передача в трех матчах.

Также в пятерку лучших футболистов лиги на старте сезона 2026/2027 вошли: вингер московского "Спартака" Маркиньос (220), полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов (216), нападающий "Зенита" Максим Глушенков (213) и новичок краснодарской команды Кристиан (207).

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