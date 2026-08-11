"Мы ожидали большего". В ЦСКА высказались об обмене Лусиано на Дивеева

"Мы ожидали большего, но за полгода сделать окончательные выводы по пользе, которую Гонду может принести команде, преждевременно.
Конечно, дело нападающего — это забивать голы. И с этим есть проблемы, глупо отрицать. Но у футболиста есть качества, он приносит много пользы команде. Но, к сожалению, с основной задачей, а именно с забитием голов, не все получается", - сказал Бабаев.
Московский ЦСКА объявил о переходе нападающего из петербургского "Зенита" Лусиано Гонду 11 января. В рамках сделки в клуб на Неве отправился центральный защитник Игорь Дивеев. "Армейцы" подписали контракт с аргентинцем до конца сезона 2029/30.
В красно-синей футболке форвард принял участие в 16 матчах чемпионата и Кубка России, в которых отметился 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.