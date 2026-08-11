Владислав Тороп из ЦСКА отразил 83% удара и является лучшим вратарем РПЛ по итогам 3-х туров по проценту отраженных ударов среди голкиперов, сыгравших два и более матчей. Об этом сообщает статистический телеграм-канал РУСТАТ.
Также Тороп является лидером лиги среди вратарей по количеству передач и точных передач (105/93). Владислав – единственный вратарь РПЛ, который отдал больше 100 точных передач.
В этом чемпионате 22-летний футболист пропустил два гола и один раз оставил ворота "армейцев" в неприкосновенности.
Стал известен лучший вратарь РПЛ после 3 сыгранных туров
Определен лучший вратарь лиги по проценту отраженных ударов на старте сезона.
Фото: ПФК ЦСКА