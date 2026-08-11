Скопинцев нашел неожиданную причину неудачного старта "Динамо"

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"Наверное, много матчей в два часа дня. И я не шучу. Это двум командам тяжело, не только нам. Это было видно и по матчам других команд — игры не получаются зрелищными. Душно, жарко", — заявил Скопинцев.