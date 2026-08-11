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Скопинцев нашел неожиданную причину неудачного старта "Динамо"

Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев рассказал, что сказалось на качестве игры команды на старте сезона.
Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко
Дмитрий Скопинцев объяснил, почему московское "Динамо" столкнулось с трудностями на старте нового сезона.

"Наверное, много матчей в два часа дня. И я не шучу. Это двум командам тяжело, не только нам. Это было видно и по матчам других команд — игры не получаются зрелищными. Душно, жарко", — заявил Скопинцев.

Защитник отметил, что в теплое время года оптимальным считал бы начало встреч в 17:00. При более прохладной погоде, по его мнению, проводить матчи можно и днем.

"Динамо" провело четыре матча на старте сезона. В РПЛ команда сыграла вничью с "Крыльями Советов" (0:0), уступила "Балтике" (1:2) и победила "Факел" (1:0). В Кубке России бело-голубые обыграли махачкалинское "Динамо" со счетом 3:1.

В следующем туре РПЛ москвичи на выезде встретятся с "Зенитом".

Источник: "РБ Спорт"

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