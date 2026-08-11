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Агент Сафонов: не удивлюсь, если уже зимой у Кривцова будет предложение из Европы

Футбольный агент Алексей Сафонов в беседе с Rusfootball.info высказался об игре полузащитника "Краснодара" Никиты Кривцова на старте сезона.
Фото: РПЛ
"Кривцов – талантливый парень, причем очень. На мой взгляд, именно в этом сезоне он выстрелит и покажет себя во всей красе. Думаю, что уже сейчас он готов к Европе.

У него есть все качества, чтобы стать лидером "Краснодара", главное, чтобы у него не было проблем с дисциплиной. Не удивлюсь, если уже зимой у него будет предложение из Европы", – сказал агент.

Кривцов результативно начал новый чемпионат: в двух турах РПЛ футболист "быков" забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 7,5 миллиона евро.

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