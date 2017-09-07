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Алексей Игонин: делая первые шаги в футболе, не думал ни о Кубке России, ни о деньгах, ни о популярности

Экс-капитан "Зенита" Алексей Игонин рассказал о своём отношении к футболу.

"У каждого человека свое отношение к футболу, но в любом случае главная движущая сила – любовь. Награды, трофеи, деньги – все это появляется потом и не у всех. Большинство не получает от футбола никаких благ, кроме эмоций. Но люди продолжают играть и болеть, тратя свое время и здоровье, лишь бы быть причастным к великой игре. В моем случае уместны параллели с жизнью: сначала детская увлеченность, затем зрелая любовь, последние годы – совместные обязательства. Я посвятил футболу всю свою жизнь, но, поверьте, в шесть лет, делая первые шаги на гаревом поле "Турбостроителя", не думал ни о Кубке России, ни о деньгах, ни о популярности в Петербурге. Преклоняюсь перед болельщиками, поддерживающими любимые команды в любой ситуации – будь то победы или поражения. У "Зенита" всегда были удивительные, преданные поклонники, заслуги которых перед клубом и городом нельзя переоценить. Повторюсь, они не получают от "Зенита" никаких материальных благ, а просто болеют за любимый клуб. Вот она, настоящая футбольная преданность в своем первозданном виде", - приводит слова Игонина Bobsoccer.
Теги: Игонин
Сегодня, 17:04
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